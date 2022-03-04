МАГАТЕ запускає центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, викликаної обстрілами окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.
"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні",-сказано в повідомленні.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.
Пізніше в ДСНС розповіли, що був відключений 3-й енергоблок, і працювати залишили тільки чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози поширення радіації не помічено.
Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.
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