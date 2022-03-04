МАГАТЕ запускає центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, викликаної обстрілами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні",-сказано в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Пізніше в ДСНС розповіли, що був відключений 3-й енергоблок, і працювати залишили тільки чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози поширення радіації не помічено.