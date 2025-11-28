МАГАТЕ посилює контроль над ЧАЕС після пошкодження саркофагу "Шахедом"

МАГАТЕ направило додаткових експертів на Чорнобильську АЕС для перевірки безпеки пошкодженого після удару дрона НБК.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі.

За словами Гроссі, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня направило додаткових експертів на Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС).

Фахівці повинні будуть оцінити і детально описати стан Нового безпечного конфайнменту (НБК), який був пошкоджений під час удару російського безпілотника 14 лютого 2025 року. Насамперед експертів цікавитиме поточний стан НБК, його експлуатаційні характеристики після атаки РФ та ефективність заходів щодо зниження ризиків.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі зазначив, що додаткові експерти приєдналися до постійної команди агентства, яка працює на ЧАЕС із січня 2023 року.

Що відомо про НБК, зведений у 2016 році

Новий безпечний конфайнмент (НБК) було зведено у 2016 році над об’єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС. Саме ця конструкція покриває залишки зруйнованого 4-го енергоблока.

Його основна мета – ізоляція радіоактивних матеріалів і запобігання викидам радіації у навколишнє середовище.

Конструкція НБК являє собою величезну арочну стальну споруду, здатну захищати старий саркофаг і забезпечувати безпечні роботи з демонтажу уламків. Строк її експлуатації розрахований на понад 100 років, проте будь-які пошкодження можуть зменшити її ефективність.

Удар "Шахеда" по НБК

У лютому 2025 року НБК отримав структурні пошкодження після удару російського безпілотника. І хоч удар дрона не спричинив радіоактивного викиду, однак він завдав серйозних структурних пошкоджень, що вплинули на функціональність споруди та її прогнозований строк служби.

Під час місії експерти МАГАТЕ перевірять наявні заходи безпеки та обговорять з керівництвом станції плани відновлення НБК і готовності до реагування на потенційні загрози ядерної безпеки.

Дана перевірка підкреслює міжнародну увагу до безпеки ЧАЕС після агресії РФ і спрямована на забезпечення стабільності та захисту залишків зони відчуження.