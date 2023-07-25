В МАГАТЕ відреагували на переведення енергоблоку ЗАЕС в стан "гарячий зупин"

"Станція розпочала плановий перехід четвертого реакторного блоку з "холодної зупинки" на "гарячу", повідомивши експертам МАГАТЕ, що відповідні випробування проведені та блок розігрівається", - йдеться у заяві відомства.

В агенстві очікують, що енергоблок перейде на "гарячий зупин" 25 липня. Повідомляється, що як тільки це буде зроблено, п'ятний блок, який зараз знаходиться в режимі "гарячої зупинки", буде переведено в режим "холодної", щоб провести профілактичні роботи. Інші блоки залишаються в холодному режимі

Заява Енергоатома

В Енергоатомі повідомили, що російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин". У відомстві зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський попереджав про можливість російського теракту на окупованій ЗАЕС, що призведе до серйозних наслідків у вигляді радіаційного викиду.

Генштаб Збройних Сил України інформував, що загарбники могли закласти вибухові пристрої на дахах кількох реакторів, що посилює ризик потенційного теракту. В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС.