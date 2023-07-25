В МАГАТЭ отреагировали на перевод энергоблока ЗАЭС в состояние "горячая остановка"

"Станция начала плановый переход четвертого реакторного блока с "холодной остановки" на "горячую", сообщив экспертам МАГАТЭ, что соответствующие испытания проведены и блок разогревается", - говорится в заявлении ведомства.

В агентстве ожидают, что энергоблок перейдет на "горячую остановку" 25 июля. Сообщается, что, как только это будет сделано, пятный блок, который сейчас находится в режиме "горячей остановки", будет переведен в режим "холодной", чтобы провести профилактические работы. Остальные блоки остаются в холодном режиме

Заявление Энергоатома

В Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" . В ведомстве отметили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки, ведь сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки".

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможности российского теракта на оккупированной ЗАЭС, что приведет к серьезным последствиям радиационного выброса.

Генштаб Вооруженных Сил Украины информировал, что захватчики могли заложить взрывные устройства на крышах нескольких реакторов, что усугубляет риск потенциального теракта. В МАГАТЭ заявили, что обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС.