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МАГАТЕ створила ще одну постійну місію: тепер на Рівненській АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрило постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter.

"В Україні побільшало експертів МАГАТЕ. Сьогодні я відкрив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС", - повідомив він.

Гроссі додав, що найближчими днями місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС.

"Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть знизити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора МАГАТЕ розмістила своїх представників на Південноукраїнській АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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МАГАТЭРивненская АЭСВійна Росії проти України