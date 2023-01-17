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МАГАТЭ создала еще одну постоянную миссию: теперь на Ровенской АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыла постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

"В Украине стало больше экспертов МАГАТЭ. Сегодня я открыл Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС", - сообщил он.

Гросси добавил, что в ближайшие несколько дней миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС.

"Они окажут техническую помощь и помогут снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта", - сообщил он.

Напомним, вчера МАГАТЭ разместила своих представителей на Южно-Украинской АЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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