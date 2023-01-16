ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 10:19
МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою місію в Україні для того, аби запобігти виникненню ядерної аварії під час війни Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", - написав він.

Нагадаємо, Гроссі збирається цього тижня відвідати Україну. Він забезпечить постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Окрім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ