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У МАГАТЕ розповіли, як землетруси вплинули на ядерну безпеку в Туреччині

Фото: у МАГАТЕ розповіли, як землетруси вплинули на ядерну безпеку в Туреччині (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сильні землетруси, що відбулися сьогодні у Туреччині, не вплинули на ядерну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Наразі немає проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою та захистом радіоактивних джерел. До того ж, АЕС, що будується в країні, не постраждала", - повідомили у МАГАТЕ.

Нагадаємо, через сильний землетрус на південному сході Туреччини загинули щонайменше 1500 людей, більше ніж 8 тисяч постраждали. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть жителі Криму та півдня України.

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МАГАТЭТурция