МАГАТЕ розпочало переговори щодо параметрів зони безпеки навколо ЗАЕС

З Україною та РФ вже розпочали вести переговори щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UN Web TV.
"МАГАТЕ розпочало переговори з Україною та Росією щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізької АЕС", - заявив гендиректор Рафаель Гроссі.
За його словами, вже йдеться про конкретні аспекти параметрів зони безпеки. До штаб-квартири ООН у Нью-Йорку він прибув для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.
Гроссі запевнив, що створення такої зони допоможе припинити обстріли атомної станції, а також забезпечить АЕС безперебійним доступом до зовнішньої енергії, яка необхідна для охолодження реактора та інших систем.
Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС.
Також, глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС.
Пізніше, глава МАГАТЕ вирушив на Генасамблею ООН для консультацій щодо зони безпеки на ЗАЕС.
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