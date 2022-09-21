МАГАТЭ начало переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС

С Украиной и РФ уже начали вести переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UN Web TV.
"МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил гендиректор Рафаэль Гросси.
По его словам, речь уже идет о конкретных аспектах параметров зоны безопасности. В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке он прибыл для консультаций по зоне ядерной безопасности и защите вокруг Запорожской АЭС.
Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.
Напомним, что ранее МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.
Также глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
Позже глава МАГАТЭ отправился на Генассамблею ООН для консультаций по зоне безопасности на ЗАЭС.
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