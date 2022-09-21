МАГАТЭ начало переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС

С Украиной и РФ уже начали вести переговоры о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UN Web TV .

"МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

По его словам, речь уже идет о конкретных аспектах параметров зоны безопасности. В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке он прибыл для консультаций по зоне ядерной безопасности и защите вокруг Запорожской АЭС.

Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.