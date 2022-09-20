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Глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН для консультацій щодо зони безпеки на ЗАЕС

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Вівторок 20 вересня 2022 04:16
Глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН для консультацій щодо зони безпеки на ЗАЕС Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросії (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушає до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де відбудеться Генасамблея, для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організації.

За словами генерального директора організації, останніми днями на самій АЕС обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля заводу.

"У той час, коли ми зосередили увагу на невідкладній необхідності дій щодо запобігання ядерній аварії ЗАЕС, встановивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, сьогоднішній вибух біля Південноукраїнської АЕС дуже ясно демонструє потенційні небезпеки на інших ядерних об'єктах країни", - заявив Гроссі.

Будь-які воєнні дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і повинні бути негайно припинені, зазначив він.

Нагадаємо, що МАГАТЕ після свого візиту на окуповану Запорізьку АЕС офіційно закликало Росію вивести війська з території атомної станції.

Також МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС.

Однак пізніше Росія відмовилася вивозити військову техніку та армію з території Запорізької АЕС, заявляючи про те, що на станції нібито знаходиться лише охорона.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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