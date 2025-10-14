МАГАТЕ пропонує відновити живлення ЗАЕС у два етапи, - AP

Джерела агентства розповіли, що в межах першого етапу МАГАТЕ хоче створити зону припинення вогню радіусом 1,5 км. Це необхідно для проведення ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку було пошкоджено на підконтрольній РФ території.

Другий етап передбачає створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 КВт на території, яку контролює Київ.

Згідно із планом МАГАТЕ, його представники мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, виконання яких планувалося в період з 11 по 17 жовтня.

Європейський дипломат повідомив AP, що українська сторона надала гарантії безпеки для ремонтних бригад, на відміну від Росії.

МАГАТЕ відмовилося давати коментар щодо термінів. Водночас зазначається, що глава агентства Рафаель Гросссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами" для відновлення електропостачання" і "запобігання ядерній аварії".