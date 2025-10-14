МАГАТЭ предлагает восстановить питание ЗАЭС в два этапа, - AP

Источники агентства рассказали, что в рамках первого этапа МАГАТЭ хочет создать зону прекращения огня радиусом 1,5 км. Это необходимо для проведения ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 КВт, которая была повреждена на подконтрольной РФ территории.

Второй этап предусматривает создание еще одной зоны прекращения огня для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 КВт на территории, которую контролирует Киев.

Согласно плану МАГАТЭ, его представители должны были бы присутствовать во время ремонтных работ, выполнение которых планировалось в период с 11 по 17 октября.

Европейский дипломат сообщил AP, что украинская сторона предоставила гарантии безопасности для ремонтных бригад, в отличие от России.

МАГАТЭ отказалось давать комментарий относительно сроков. В то же время отмечается, что глава агентства Рафаэль Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами" для восстановления электроснабжения "и "предотвращения ядерной аварии".