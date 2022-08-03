UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МАГАТЭ признали, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "вышла из-под контроля"

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Международное агентство по атомной энергии признает, что захваченная российскими военными Запорожская АЭС "вышла из-под контроля". Сейчас связь с работниками нестабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в интервью Associated Press.

Он отметил, что после захвата на крупнейшей в Европе атомной станции были нарушены все принципы ядерной безопасности.

"То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезное и опасное", - добавил Гросси.

Гендиректор предупредил, что ЗАЭС "полностью вышла из-под контроля", поэтому призывает Украину и Россию разрешить экспертам посетить станцию, чтобы избежать катастрофы. Гросси добавил, что связь с персоналом станции часто прерывается.

"Существует парадоксальная ситуация, когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает руководить своими ядерными операциями, что приводит к неизбежным конфликтам и вероятному насилию", - подчеркнул Гросси.

Что этому предшествовало

Стоит напомнить, что в начале июня Россия начала готовиться к визиту гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Оккупанты проводили специальные совещания с представителями агентства.

Недавно Гросси подтвердил, что делегация МАГАТЭ готова поехать на ЗАЭС.

Украина раскритиковала руководство международного агентства и заявила, что это попытка легитимизировать захват Россией станции.

Подробнее о ситуации на крупнейшей в Европе АЭС можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭС