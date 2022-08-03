У МАГАТЕ визнали, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю"

Він зазначив, що після захоплення на найбільшій в Європі атомній станції були порушені всі принципи ядерної безпеки.

"Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне та небезпечне", - додав Гроссі.

Гендиректор попередив, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю", тому закликає Україну та Росію дозволити експертам відвідати станцію, щоб уникнути катастрофи. Гроссі додав, що зв'язок з персоналом станції часто переривається.

"Існує парадоксальна ситуація, коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати своїми ядерними операціями, що призводить до неминучих конфліктів та ймовірного насильства", - підкреслив Гроссі.

Що цьому передувало

Варто нагадати, що на початку червня Росія почала готуватися до візиту гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Окупанти проводили спеціальні наради з представниками агентства.

Нещодавно Гроссі підтвердив, що делегація МАГАТЕ готова поїхати на ЗАЕС.

Україна розкритикувала керівництво міжнародного агентства та заявила, що це спроба легітимізувати захоплення Росією станції.

Детальніше про ситуацію на найбільшій в Європі АЕС можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.