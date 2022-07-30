"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника

Что происходит на захваченной Запорожской атомной станции и грозит ли миру новая ядерная катастрофа – рассказал РБК-Украина сотрудник ЗАЭС.

Запорожская атомная электростанция попала под российскую оккупацию в марте. Новости о боях на ЗАЭС отслеживал весь мир, ведь эта станция является крупнейшей в Европе, последствия ее аварии может ощутить половина планеты. Украина временно потеряла над АЭС контроль, но там продолжают работать наши специалисты.

С чем им приходится сталкиваться, рассказал РБК-Украина сотрудник Запорожской АЭС, имя которого мы не будем называть ради его безопасности.

"Война в Энергодар пришла 4 марта"

24 февраля в городе было все спокойно, о войне слышали только по телевизору и от знакомых. Весь день говорил по телефону с семьей и друзьями, пытался как-то помочь и следил за новостями.

С каждым последующим днем становилось все более напряженно. На полках в магазинах мгновенно пропали продукты, люди начали нервничать, работать никто не мог, ведь все время смотрели новости и думали, что будет дальше.

Настоящая война пришла в Энергодар 4-го марта. До того орки кружили вокруг и придумывали план. Жители даже выходили к блокпосту на въезде, готовились к обороне, чтобы показать оркам, что они здесь лишние.

Именно в тот день мы копали окопы, но внезапно нас остановили из-за подозрительной активности оккупантов. Сказали идти домой тем, кто не имеет оружия, и ждать сообщения о выходе на "мирную акцию".

Через два часа мэр города написал, чтобы все сидели дома и никуда не выходили, потому что рашисты начали наступательные действия с использованием огнестрельного оружия. После того боевых действий город не слышал и были только догадки, что происходит.

ЗАЭС оккупировали 4 марта (фото: Getty Images)

"Станцию оккупировали кадыровцы"

В 20.00-22.00 орки начали наступление на АЭС, нарушая все законы и морали нашего мира. Они обстреляли учебно-тренировочный центр, первую проходную. Осколки снарядов находили даже на ХОЯТ (хранилище отработанного ядерного топлива), которые попали в трансформатор и в переходную галерею.

Наши ребята отстреливались в течение трех часов. В городе были слышны взрывы, звуки стрельбы. Во время обстрела погибли трое наших защитников, остальным был отдан приказ сложить оружие и сдаться.

Весь штат АЭС, который был тогда на смене, непрерывно работал 27 часов. Станция и персонал не были готовы к таким жестким действиям. Не было никакой инструкции на такой случай. Все, конечно, нервничали и прятались в безопасные места, закрывали двери, слушали команды, и готовились к худшему.

На утро, когда все закончилось, нам сообщил мэр города, что станция захвачена. Захватывали кадыровцы. Они до сих пор находятся в городе и на станции. Живут в городских гостиницах, профилактории. В последнее время, они переехали в бункеры и кризисные центры, которые есть на территории станции.

"Кадыровцы жаловались руководству станции на нас из-за диверсий и проукраинской позиции"

Сегодня персонал АЭС продолжает выполнять свою работу так же как и до оккупации. Орки диктуют свои правила, запретили проносить телефоны с камерой и интернетом, возникают стычки на проходных.

Сначала они вламывались, не имея допусков, нарушая ядерную и радиационную безопасность, на объекты АЭС со своими инженерами, обыскивали помещения, забирали инструкции по эксплуатации энергоблоков, выясняли, как все здесь работает.

Россияне пытались установить на ЗАЭС свои порядки (фото: Getty Images)

Сейчас наше руководство оставляет максимальное число работников на дому, чтобы не подвергать их лишний раз опасности. Потому что были разные ситуации.

Между нами и оккупантами возникали конфликты из-за прямых высказываний относительно войны. Были определенные проукраинские надписи на территории станции, были диверсии. Доходило до того, что орки обращались к директору и главному инженеру, чтобы они поговорили с персоналом и просили успокоиться.

За последнее время было несколько раз, когда весь персонал клали лицом вниз на проходной, били людей в столовой. Также были случаи, что похищали людей прямо с работы, не называя причины. Потом возвращали, но сильно побитых: без половины зубов, например. А кого-то уже два месяца не отпускают.

"С территории ЗАЭС стреляют по украинским позициям"

Сейчас орки размещают свою технику под "грязную" переходную эстакаду. Недавно завезли технику с полными БК и бензобаками в машинный зал турбинного отделения 1-го энергоблока.

В основном здесь прячут какие-то грузовые машины, БТРы. "Грады" или подобную технику я не видел, но очень хорошо слышал, и видел вылеты, когда был на смене. Обычно стреляют либо с территории станции либо из соседних деревень (Водяное, Примерное).

Орки также блокируют планово-предупредительный ремонт на неработающих энергоблоках. Сейчас невозможно доставить необходимое оборудование и выполнить проверку инспекцией МАГАТЭ.

Катастрофа на ЗАЭС в оккупации маловероятна (фото: Getty Images)

"Оставить все население Украины без света не удастся"

Сейчас на ЗАЭС работает три энергоблока в энергосистему Украины. Оставить все население Украины без света не удастся, мощностей в Украине должно хватить для того, чтобы компенсировать потери в случае отключения всей ЗАЭС от энергосистемы. Насколько я знаю, Запорожская атомная электростанция производит около 20% от общей мощности всех электростанций в Украине.

Относительно угрозы радиационной аварии. Трехметровая железобетонная стена защищает реактор и оборудование 1-го контура. Если есть оружие, которое сможет это пробить, то последствия будут. Конечно, в результате обстрела может куда-то попасть и блок придется аварийно останавливать. А потом, возможно, выводить из эксплуатации. Впрочем, никакой радиационной или радиационно-ядерной аварии быть не должно.

"Орки явно нервничают, а мы ждем ВСУ"

Сейчас наша работа проходит, как и всегда. Живем в своих квартирах в городе, на станцию ездим на автобусах, стараемся выполнять свою работу.

В последнее время, когда ВСУ начали активнее стрелять по местным оркам, кадыровцы стали очень осторожными. По открытой местности сильно не гуляют, всегда в полной экипировке, стали злее, явно нервничают. А мы ждем ВСУ и всячески стараемся этому способствовать.