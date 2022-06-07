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Глава МАГАТЭ снова пытается легитимизировать захват Россией Запорожской АЭС

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Украина, Вторник 07 июня 2022 12:50
Глава МАГАТЭ снова пытается легитимизировать захват Россией Запорожской АЭС Фото: Рафаэль Гросси снова подыгрывает оккупантам (iaea.org)
Автор: Александр Белоус

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова пытается попасть на Запорожскую АЭС. В "Энегоатоме" обвиняют его в попытке легитимизовать захват Россией станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Гроссии и "Энергоатома".

В частности, Гросси заявил, что намерен посетить Запорожскую по приглашению Украины. Он заявил, что правительство Украины на прошлой неделе якобы попросило его возглавить миссию.

"Мы работаем над отправкой экспертной миссии на Запорожскую АЭС. В настоящее время крупнейшая АЭС в Европе отключена от электросети. МАГАТЭ обеспечивает гарантии систем связи. Украина нас попросила, мы поедем туда", - сообщило он в Twitter.

Однако в "Энергоатоме" заявили, что Гросси лжет, и никто его на оккупированную станцию не приглашал.

"Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия", - говорится в сообщении компании в Telegram.

Напомним, в апреле министр энергетики Герман Галущенко после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что организация не просто заигрывает с Россией, а "играет на чужом поле". По его словам, делается попытка легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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