Війна в Україні

МАГАТЕ повідомило про критичні ризики на ЗАЕС: РФ намагається перекласти вину, - ЦПД

Фото: Росія намагається перекласти відповідальність за Запорізьку АЕС на Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія активізувала пропаганду щодо Запорізької АЕС після заяви МАГАТЕ про критичні порушення ядерної безпеки на станції. Кремль намагається перекласти відповідальність за небезпечну ситуацію на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В понеділок, 8 вересня, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на окупованій ЗАЕС порушено 6 із 7 ключових стовпів ядерної безпеки.

Він наголосив, що станція працює лише на одній зовнішній лінії електропостачання, всі реактори у стані холодної зупинки, а рівень води у басейні охолодження наближається до критичного.

Характерно, що три дні російська пропаганда взагалі ігнорувала цю заяву. Лише після виступу постпреда РФ при міжнародних організаціях Михайла Ульянова зʼявилася хвиля повідомлень у медіа.

"Це показує, що кремлівські ресурси чекали офіційної "лінії Москви" й не знали, як реагувати - адже саме Росія контролює ЗАЕС і несе повну відповідальність за її безпеку", - зазначили в центрі.

У своїй заяві Ульянов вдався до низки маніпуляцій:

  • оголосив ЗАЕС "російською територією",
  • применшив роль місії МАГАТЕ,
  • звинуватив Україну в обстрілах і "тиску на персонал",
  • поставив під сумнів універсальність 7 стовпів ядерної безпеки.

"Таким чином російська сторона намагається зняти з себе відповідальність за небезпечну ситуацію на найбільшій атомній станції Європи, перекладаючи її на Україну та одночасно атакуючи авторитет МАГАТЕ", - підсумували в центрі.

Зауважимо, ми писали, що унаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну і захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих Агентства детально пояснив ситуацію на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію ще 4 березня 2022 року, під час боїв за місто Енергодар.

Це сталося в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території станції виникла пожежа, однак вона не пошкодила реактори, і радіаційний фон залишався в межах норми.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність співпрацювати з Україною та США щодо питання Запорізької АЕС.

Проте, як і очікувалось, глава Кремля не уточнив, у чому саме полягає його ідея.

У Міненерго вважають, що таку заяву варто розглядати як спробу Кремля використати станцію як інструмент для подальшої війни.

