В понеділок, 8 вересня, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на окупованій ЗАЕС порушено 6 із 7 ключових стовпів ядерної безпеки.

Він наголосив, що станція працює лише на одній зовнішній лінії електропостачання, всі реактори у стані холодної зупинки, а рівень води у басейні охолодження наближається до критичного.

Характерно, що три дні російська пропаганда взагалі ігнорувала цю заяву. Лише після виступу постпреда РФ при міжнародних організаціях Михайла Ульянова зʼявилася хвиля повідомлень у медіа.

"Це показує, що кремлівські ресурси чекали офіційної "лінії Москви" й не знали, як реагувати - адже саме Росія контролює ЗАЕС і несе повну відповідальність за її безпеку", - зазначили в центрі.

У своїй заяві Ульянов вдався до низки маніпуляцій:

оголосив ЗАЕС "російською територією",

применшив роль місії МАГАТЕ,

звинуватив Україну в обстрілах і "тиску на персонал",

поставив під сумнів універсальність 7 стовпів ядерної безпеки.

"Таким чином російська сторона намагається зняти з себе відповідальність за небезпечну ситуацію на найбільшій атомній станції Європи, перекладаючи її на Україну та одночасно атакуючи авторитет МАГАТЕ", - підсумували в центрі.