МАГАТЭ сообщило о критических рисках на ЗАЭС: РФ пытается переложить вину, - ЦПД

В понедельник, 8 сентября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на оккупированной ЗАЭС нарушены 6 из 7 ключевых столпов ядерной безопасности.

Он отметил, что станция работает только на одной внешней линии электроснабжения, все реакторы в состоянии холодной остановки, а уровень воды в бассейне охлаждения приближается к критическому.

Характерно, что три дня российская пропаганда вообще игнорировала это заявление. Лишь после выступления постпреда РФ при международных организациях Михаила Ульянова появилась волна сообщений в медиа.

"Это показывает, что кремлевские ресурсы ждали официальной "линии Москвы" и не знали, как реагировать - ведь именно Россия контролирует ЗАЭС и несет полную ответственность за ее безопасность", - отметили в центре.

В своем заявлении Ульянов прибегнул к ряду манипуляций:

объявил ЗАЭС "российской территорией",

преуменьшил роль миссии МАГАТЭ,

обвинил Украину в обстрелах и "давлении на персонал",

поставил под сомнение универсальность 7 столпов ядерной безопасности.

"Таким образом российская сторона пытается снять с себя ответственность за опасную ситуацию на крупнейшей атомной станции Европы, перекладывая ее на Украину и одновременно атакуя авторитет МАГАТЭ", - подытожили в центре.