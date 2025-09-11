МАГАТЭ сообщило о критических рисках на ЗАЭС: РФ пытается переложить вину, - ЦПД

Россия активизировала пропаганду в отношении Запорожской АЭС после заявления МАГАТЭ о критических нарушениях ядерной безопасности на станции. Кремль пытается переложить ответственность за опасную ситуацию на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В понедельник, 8 сентября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на оккупированной ЗАЭС нарушены 6 из 7 ключевых столпов ядерной безопасности.
Он отметил, что станция работает только на одной внешней линии электроснабжения, все реакторы в состоянии холодной остановки, а уровень воды в бассейне охлаждения приближается к критическому.
Характерно, что три дня российская пропаганда вообще игнорировала это заявление. Лишь после выступления постпреда РФ при международных организациях Михаила Ульянова появилась волна сообщений в медиа.
"Это показывает, что кремлевские ресурсы ждали официальной "линии Москвы" и не знали, как реагировать - ведь именно Россия контролирует ЗАЭС и несет полную ответственность за ее безопасность", - отметили в центре.
В своем заявлении Ульянов прибегнул к ряду манипуляций:
"Таким образом российская сторона пытается снять с себя ответственность за опасную ситуацию на крупнейшей атомной станции Европы, перекладывая ее на Украину и одновременно атакуя авторитет МАГАТЭ", - подытожили в центре.
Заметим, мы писали, что в результате российского полномасштабного вторжения в Украину и захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих Агентства подробно объяснил ситуацию на Запорожской АЭС.
Напомним, что российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию еще 4 марта 2022 года, во время боев за город Энергодар.
Это произошло в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. В результате интенсивных боевых действий на территории станции возник пожар, однако он не повредил реакторы, и радиационный фон оставался в пределах нормы.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности сотрудничать с Украиной и США по вопросу Запорожской АЭС.
Однако, как и ожидалось, глава Кремля не уточнил, в чем именно заключается его идея.
В Минэнерго считают, что такое заявление следует рассматривать как попытку Кремля использовать станцию как инструмент для дальнейшей войны.