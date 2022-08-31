ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 18:46
МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия Фото: МАГАТЭ проверило Хмельницкую АЭС: какой была цель мероприятия (uatom.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное агентство по атомной энергии провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"С 27 по 31 августа 2022 года на "Хмельницкая АЭС" успешно проведено инспекцию Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

В мероприятии принял участие инспектор Госатомрегулирования, а целью инспекции стала проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а в дальнейшем планирует поехать на ЗАЭС.

Уже сегодня МАГАТЭ прибыло в Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Хмельницкая АЭС Хмельницкая область
NEWS
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет