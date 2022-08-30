Ситуация на ЗАЭС угрожающая. Зеленский надеется на возвращение станции под контроль Украины

Ситуация на Запорожской АЭС чрезвычайно угрожающая, риск катастрофы не уменьшается. Россияне не прекращают обстрелы станции и не выводят свою технику.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

"Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре, окружающих районах остается чрезвычайно угрожающей. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшаются ни на час", - сказал он.

Отметим, что миссия МАГАТЭ должна вскоре отправиться на Запорожскую АЭС. Однако Россия не прекращает провокаций как раз на тех направлениях, с которых миссия должна прибыть на станцию. Зеленский надеется, что делегация сможет начать свою работу.

Сегодня президент также провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Надеюсь, что вместе с международными организациями и всеми нашими партнерами мы сможем вернуть станцию под полный контроль Украины", - сказал он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость демилитаризации станции и вывода российских войск.

"Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут происходить согласно стандартам и под контролем. России это просто не нужно", - добавил президент.