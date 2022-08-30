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МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра, - NYT

Новина українською →
Запорожье, Вторник 30 августа 2022 19:19
МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра, - NYT Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже в среду, 31 августа. Эксперты пробудут на станции в течение четырех дней, с 31 августа по 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценит ситуацию на АЭС, которая, по заявлению России, является целью обстрела украинскими войсками.

The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ правительства Украины сообщила в понедельник, что "проверка начнется в среду и продлится до субботы".

Согласно сообщениям, миссия МАГАТЭ будет состоять из 14 экспертов, ни один из которых не представляет США или Великобританию, поскольку, как заявила Россия, они "несправедливо предвзяты" в отношении своей поддержки украинского правительства. Не вошли в состав миссии и представители Украины и России.

"В состав миссии вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Позже стало известно, что российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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Запорожская АЭС
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