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МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС

Автор: Артур Родивилов

Вслед за Чернобыльской АЭС появились новые проблемы и с Запорожской атомной станцией, которую тоже захватили российские оккупанты. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Связь со станцией потеряна.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обеспокоен потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Причину сбоя в передаче данных пока не установили.

Гросси объяснил, что с помощью системы передачи данным МАГАТЭ ведет контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах, не привлекая инспекторов.

Напомним, стало известно, что оккупанты на Запорожской АЭС планируют провокации, и привезли журналистов и много техники.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции.

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Запорожская АЭС