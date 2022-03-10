МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС

Зв'язок зі станцією втрачено.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв'язку, оскільки на об'єктах знаходиться багато відпрацьованого або свіжого ядерного палива і ядерного матеріалу інших типів. Причину збою в передачі даних поки не встановили.

Гроссі пояснив, що за допомогою системи передачі даними МАГАТЕ веде контроль за ядерним матеріалом і діяльністю на цих об'єктах, не залучаючи інспекторів.