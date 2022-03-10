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МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС

Автор: Артур Родивилов

Слідом за Чорнобильською АЕС з'явилися нові проблеми і з Запорізькою атомною станцією, яку теж захопили російські окупанти. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані в МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зв'язок зі станцією втрачено.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв'язку, оскільки на об'єктах знаходиться багато відпрацьованого або свіжого ядерного палива і ядерного матеріалу інших типів. Причину збою в передачі даних поки не встановили.

Гроссі пояснив, що за допомогою системи передачі даними МАГАТЕ веде контроль за ядерним матеріалом і діяльністю на цих об'єктах, не залучаючи інспекторів.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти на Запорізькій АЕС планують провокації, і привезли журналістів і багато техніки.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна контактує з МАГАТЕ по захопленій Чорнобильській атомній станції.

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Запорожская АЭС