Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина установила контакты по захваченной россиянами Чернобыльской АЭС. Ситуация стабилизируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Кулебы.
Он рассказал, что сначала МАГАТЭ собиралось ехать на Чернобыльскую станцию договариваться с россиянами о визите.
"Но мы их выровняли очень быстро и сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями. Произошли определенные коммуникации, в ходе которых россиянам объяснили, что ядерные объекты – это не игрушки и совершенно другой уровень угроз. Поэтому ситуация стабилизировалась. Но то, что Россия понесет ответственность за захватывание Чернобыльской и Запорожской атомных станций, это я вам гарантирую", - заявил Кулеба.
Отметим, глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией.
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