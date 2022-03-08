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Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции, - Кулеба

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Киев, Вторник 08 марта 2022 23:44
Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина установила контакты по захваченной россиянами Чернобыльской АЭС. Ситуация стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Кулебы.

Он рассказал, что сначала МАГАТЭ собиралось ехать на Чернобыльскую станцию договариваться с россиянами о визите.

"Но мы их выровняли очень быстро и сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями. Произошли определенные коммуникации, в ходе которых россиянам объяснили, что ядерные объекты – это не игрушки и совершенно другой уровень угроз. Поэтому ситуация стабилизировалась. Но то, что Россия понесет ответственность за захватывание Чернобыльской и Запорожской атомных станций, это я вам гарантирую", - заявил Кулеба.

Отметим, глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией.

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