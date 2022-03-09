МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на захваченной атомной станции в Чернобыле
Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ. Ранее станциию захватили россияне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Генеральный директор. отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине.
Также мы писали, что оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности на ЧАЭС и в зоне отчуждения.
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