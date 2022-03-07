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На Запорожской АЭС планируют провокации: привезли журналистов и много техники

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Запорожская область, Понедельник 07 марта 2022 21:45
На Запорожской АЭС планируют провокации: привезли журналистов и много техники Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Запорожскую АЭС российские оккупанты привезли 14 журналистов-пропагандистов. В ближайшее время ожидается, что появятся материалы о "безопасности" самого большого в Европе ядерного объекта, чтобы оправдать ядерный терроризм оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сообщается, что на территории Запорожской АЭС запланированы съемки работников станции под дулами автоматов с рассказами о благодарности "освободителям".

И успокоительные мантры о контроле со стороны Росатома, готовность принять делегацию МАГАТЕ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для потребностей Украины и другие фейки.

"Не верьте! Напомним, что по состоянию на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем оккупантов", - сказано в сообщении.

Сейчас радиационный фон на Запорожской АЭС и в окрестных территориях в норме, но в любой момент ситуация может поменяться в результате нарушения оккупантами требований ядерной и радиационной безопасности.

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