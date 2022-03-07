На Запорожской АЭС планируют провокации: привезли журналистов и много техники
На Запорожскую АЭС российские оккупанты привезли 14 журналистов-пропагандистов. В ближайшее время ожидается, что появятся материалы о "безопасности" самого большого в Европе ядерного объекта, чтобы оправдать ядерный терроризм оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Сообщается, что на территории Запорожской АЭС запланированы съемки работников станции под дулами автоматов с рассказами о благодарности "освободителям".
И успокоительные мантры о контроле со стороны Росатома, готовность принять делегацию МАГАТЕ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для потребностей Украины и другие фейки.
"Не верьте! Напомним, что по состоянию на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем оккупантов", - сказано в сообщении.
Сейчас радиационный фон на Запорожской АЭС и в окрестных территориях в норме, но в любой момент ситуация может поменяться в результате нарушения оккупантами требований ядерной и радиационной безопасности.
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