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МАГАТЕ посилить свою присутність на Запорізькій АЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку можливими небезпечними наслідками підриву дамби Каховської ГЕС Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило посилити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За словами Гроссі, МАГАТЕ посилить присутність на станції, замінивши нинішню команду більшою групою, яка подорожуватиме з ним через лінію фронту.

"Зараз, як ніколи, посилена присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС має життєво важливе значення для запобігання небезпеці ядерної аварії та її потенційних наслідків для людей і навколишнього середовища в умовах посилення військової активності в регіоні", - зазначив глава агенства.

Гроссі наголосив, що можлива втрата основного джерела охолоджувальної води для станції ще більше ускладнює і без того надзвичайно складну ситуацію з ядерною безпекою.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Підрив Каховської ГЕС може вплинути на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Сьогодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що прорив дамби Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької АЕС.

Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

Він пояснив, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".

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Запорізька АЕСМАГАТЭ