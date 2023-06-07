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МАГАТЭ усилит свое присутствие на Запорожской АЭС

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с возможными опасными последствиями подрыва дамбы Каховской ГЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, МАГАТЭ усилит присутствие на станции, заменив нынешнюю команду большей группой, которая будет путешествовать с ним через линию фронта.

"Сейчас, как никогда, усиленное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС имеет жизненно важное значение для предотвращения опасности ядерной аварии и ее потенциальных последствий для людей и окружающей среды в условиях усиления военной активности в регионе", - подчеркнул глава агентства.

Гросси подчеркнул, что возможная потеря основного источника охлаждающей воды для станции еще больше усложняет и без того чрезвычайно сложную ситуацию с ядерной безопасностью.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС представляет опасность для Запорожской АЭС.

Гросси подчеркнул, что существует риск, что объект может остаться без необходимого количества воды для охлаждения шести реакторов, которая подается с Каховского водохранилища и прудов.

Он пояснил, что "в худшем случае без охлаждения есть риск расплавления ядерного оружия с трагическими экологическими последствиями".

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Запорожская АЭСМАГАТЭ