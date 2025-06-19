МАГАТЕ підтвердило ураження дослідницького ядерного реактора в Ірані

Там зазначили, що об’єкт наразі перебуває на стадії будівництва, не функціонує і не містить ядерного матеріалу, тож загрози радіаційного забруднення немає.

"МАГАТЕ має інформацію, що постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак), який перебував на стадії будівництва. Він не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіологічних наслідків не було", - йдеться у повідомленні агенства.

Також у МАГАТЕ додали, що "наразі не мають інформації, яка б свідчила про ураження заводу з виробництва важкої води в Хондабі".