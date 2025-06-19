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МАГАТЕ підтвердило ураження дослідницького ядерного реактора в Ірані

Фото: МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного реактора в Ірані (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У МАГАТЕ підтвердили, що під час останніх ударів Ізраїля по Ірану було пошкоджено важководний дослідницький реактор, розташований у Хондабі (колишній Арак).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики.

Там зазначили, що об’єкт наразі перебуває на стадії будівництва, не функціонує і не містить ядерного матеріалу, тож загрози радіаційного забруднення немає.

"МАГАТЕ має інформацію, що постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак), який перебував на стадії будівництва. Він не працював і не містив ядерного матеріалу, тому радіологічних наслідків не було", - йдеться у повідомленні агенства.

Також у МАГАТЕ додали, що "наразі не мають інформації, яка б свідчила про ураження заводу з виробництва важкої води в Хондабі".

Нагадаємо, в ніч на четвер 19 червня, 40 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили масштабну повітряну операцію на території Ірану.

Одним з головних ударів став обстріл ядерного реактора в Араку. Літаки зруйнували захисну конструкцію об’єкта, яку вважають критично важливою для виробництва плутонію - матеріалу, що може бути використаний у створенні ядерної зброї.

Також атаковано об’єкт у Натанзі, який, за твердженням Ізраїлю, залучений у розробці ядерного озброєння.

ЦАХАЛ вважає, що там зберігалися унікальні деталі та обладнання, що могли бути використані для пришвидшення іранської ядерної програми.

Раніше внаслідок атаки на ядерний об'єкт в Ісфахані було пошкоджено щонайменше чотири важливі інфраструктурні будівлі, зокрема завод із переробки урану та підприємство з виробництва паливних пластин.

Тим часом видання CNN з посиланням на американську розвідку написало, що Іран не займався активною розробкою ядерної зброї і був щонайменше за три роки від можливості її створити.

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МАГАТЕІзраїльІран