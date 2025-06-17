Розвідка США вважає, що Іран був за три роки від створення ядерної зброї, - CNN

Американська розвідка вважає, що Іран не займався активною розробкою ядерної зброї і був щонайменше за три роки від можливості її створити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Оцінки американської розвідки дійшли висновку, що Іран не тільки активно не прагнув отримати ядерну зброю, але й знаходився за три роки від можливості виробити та доставити її обраної до цілі", - пише видання.

Як зазначає CNN, попри те, що Ізраїль завдав серйозної шкоди об'єкта в Натанзі, другий ключовий об’єкт зі збагачення урану у Фордоу залишився майже неушкодженим. Експерти вказують, що знищити його Ізраїль не може без участі США та використання спеціального озброєння.

Американські чиновники вважають, що удари могли лише тимчасово затримати розвиток ядерної програми Ірану - на кілька місяців.

При цьому залишається побоювання, що така атака може, навпаки, підштовхнути Іран до того, чого він раніше не робив - безпосередньої розробки ядерної зброї.

Минулого тижня МАГАТЕ попередило, що Іран уже має достатньо збагаченого урану, аби потенційно виготовити до дев’яти ядерних бомб. Але експерти наголошують: мова йде не лише про створення вибухового пристрою, а й про налагодження системи доставки - процес, який може тривати роками.