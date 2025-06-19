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Ізраїль атакував іранський ядерний реактор в Араку та об'єкт в Натанзі: що відомо

Четвер 19 червня 2025 10:22
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Ізраїль атакував іранський ядерний реактор в Араку та об'єкт в Натанзі: що відомо Фото: Ізраїль атакував винищувачами Іран (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на четвер 19 червня, Ізраїль атакував винищувачами десятки військових цілей в Ірані. Зокрема завдав удару по ядерному реактору в Араку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що 40 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили масштабну повітряну операцію на території Ірану. Зокрема, авіаудари були нанесені по десятках військових цілей, в Тегерані, а також в інших районах країни. Загалом було використано понад 100 боєприпасів.

Серед ключових цілей - неробочий ядерний реактор у районі іранського міста Арак. Ізраїльські військові вразили критичний компонент цього об’єкта - ущільнювальну конструкцію активної зони, яка є важливою для виробництва плутонію, що використовується у створенні ядерної зброї.

За даними ЦАХАЛ, хоч реактор і не завершений, іранський режим навмисно зберігав його у робочому стані, щоб тиснути на Захід. Тому удар був спрямований на те, щоб остаточно унеможливити його використання у військових цілях.

Також ізраїльська авіація вдарила по об'єкту в Натанзі, де зберігалися компоненти та обладнання, пов’язані з розробкою ядерної зброї.

Окрім цього, були знищені військові заводи, які виготовляли частини для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони, а також радіолокаційне обладнання. Військові Ізраїлю також повідомили про знищення складів із ракетами класу "земля-земля" та знешкодження іранських систем ППО.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію під назвою "Левиний народ", в межах якої завдає ударів по іранських військових об'єктах, зокрема тих, що пов’язані з ядерною та ракетною програмами.

У відповідь Іран атакував територію Ізраїлю.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що не дозволить Ірану мати ядерну зброю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для світу.

ЗМІ повідомляють, що Трамп вже схвалив план атаки на Іран, але поки що утримується від його реалізації. Глава Білого дому хоче подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Водночас джерело ABC, знайоме з розвідданими, заявило, що США можуть завдати не один, а кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану.

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