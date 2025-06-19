МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского ядерного реактора в Иране

Там отметили, что объект сейчас находится на стадии строительства, не функционирует и не содержит ядерного материала, поэтому угрозы радиационного загрязнения нет.

"МАГАТЭ располагает информацией, что пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), который находился на стадии строительства. Он не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиологических последствий не было", - говорится в сообщении агентства.

Также в МАГАТЭ добавили, что пока "не имеют информации, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе".