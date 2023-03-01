МАГАТЕ підтвердило наявність у Ірану близького за концентрацією до збройного збагачення урану, - Reuters

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.

Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ, оприлюднений Reuters.

"Ядерний наглядовий орган ООН обговорює з Іраном походження часток урану, збагачених до 83,7% чистоти, що дуже близько до збройного рівня, на підприємстві зі збагачення Фордоу", - мовиться у документі.

Водночас зазначається, що за останні три місяці кількість урану, збагаченого до рівня понад 60%, в Ірану зросла з 25,2 кілограма до 87,5 кілограма.

Згідно з даними журналістів, для виготовлення однієї ядерної бомби необхідно понад 55 кілограмів збагаченого урану.

"Іран заперечує, що намагається отримати ядерну зброю, визнаючи лише, що прагне покращити атомні технології для цивільного застосування", - пише Reuters.