В Ірані знайшли докази продовження збагачення урану. МАГАТЕ вимагає пояснень

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Reuters .

МАГАТЕ підрахувало, що станом на кінець жовтня в Ірані було 62,3 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що на 6,7 кг більше, ніж у вересні. Ці цифри значно перевищують обмеження, встановлені початковою ядерною угодою 2015 року, - Спільним всеосяжним планом дій. Згідно з угодою Ірану дозволено накопичувати загальні запаси не більше 300 кг і дозволено збагачувати уран до 3,67%, що достатньо для мирних цілей, включаючи медичні або як пальне для електростанцій.

"Таких поточних запасів урану, збагаченого на 60%, достатньо для однієї ядерної бомби, якщо її збагачувати далі. Однак створення справжньої зброї вимагає додаткових кроків і часу, а також рішення іранського режиму про це", - констатували експерти з питань нерозповсюдження ядерної зброї.

Після того, як США вийшли з угоди в 2018 році, інші країни, зокрема Британія, Франція, Німеччина, Росія та Китай, продовжили її реалізацію. У відповідь на вихід США Іран почав поступово порушувати пакт, починаючи з 2019 року.

Водночас МАГАТЕ попередило, що більше не може перевірити точний розмір іранських запасів збагаченого урану через жорсткі обмеження, які Тегеран почав накладати на інспекторів ООН з лютого 2021 року. Крім того, у червні 2022 року Тегеран вирішив видалити все обладнання спостереження - загалом 27 камер, яке було встановлено на іранських ядерних об’єктах.

Насправді ядерна програма Ірану набирає обертів у той час, коли спроби відновити оригінальну ядерну угоду з Іраном 2015 року заморожені. Переговори почалися в квітні 2021 року і тривали близько 16 місяців у Відні, але провалилися на початку вересня цьогоріч. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина хочуть, щоб Рада ядерного контролю ООН ухвалила резолюцію, надіслану іншим 35 країнам-членам Ради, яка вимагає від Ірану пояснити сліди урану, виявлені на трьох незаявлених об’єктах.

"(Рада керуючих) вирішує, що важливо і терміново... аби Іран діяв для виконання своїх юридичних зобов'язань і ... вжив наступних заходів без зволікань", - йдеться у зверненні.

Водночас Іран попросив додаткових гарантій того, що розслідування МАГАТЕ щодо його минулої ядерної програми буде раз і назавжди закрито — як передумова для повторного вступу Тегерана в ядерну угоду. Західні країни відмовилися від цієї вимоги та заявили, що розслідування має завершити МАГАТЕ та проводити його окремо від переговорів щодо ядерної угоди.