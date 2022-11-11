В Ірані знайшли докази продовження збагачення урану. МАГАТЕ вимагає пояснень
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Reuters.
МАГАТЕ підрахувало, що станом на кінець жовтня в Ірані було 62,3 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що на 6,7 кг більше, ніж у вересні. Ці цифри значно перевищують обмеження, встановлені початковою ядерною угодою 2015 року, - Спільним всеосяжним планом дій. Згідно з угодою Ірану дозволено накопичувати загальні запаси не більше 300 кг і дозволено збагачувати уран до 3,67%, що достатньо для мирних цілей, включаючи медичні або як пальне для електростанцій.
"Таких поточних запасів урану, збагаченого на 60%, достатньо для однієї ядерної бомби, якщо її збагачувати далі. Однак створення справжньої зброї вимагає додаткових кроків і часу, а також рішення іранського режиму про це", - констатували експерти з питань нерозповсюдження ядерної зброї.
Після того, як США вийшли з угоди в 2018 році, інші країни, зокрема Британія, Франція, Німеччина, Росія та Китай, продовжили її реалізацію. У відповідь на вихід США Іран почав поступово порушувати пакт, починаючи з 2019 року.
Водночас МАГАТЕ попередило, що більше не може перевірити точний розмір іранських запасів збагаченого урану через жорсткі обмеження, які Тегеран почав накладати на інспекторів ООН з лютого 2021 року. Крім того, у червні 2022 року Тегеран вирішив видалити все обладнання спостереження - загалом 27 камер, яке було встановлено на іранських ядерних об’єктах.
Насправді ядерна програма Ірану набирає обертів у той час, коли спроби відновити оригінальну ядерну угоду з Іраном 2015 року заморожені. Переговори почалися в квітні 2021 року і тривали близько 16 місяців у Відні, але провалилися на початку вересня цьогоріч. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина хочуть, щоб Рада ядерного контролю ООН ухвалила резолюцію, надіслану іншим 35 країнам-членам Ради, яка вимагає від Ірану пояснити сліди урану, виявлені на трьох незаявлених об’єктах.
"(Рада керуючих) вирішує, що важливо і терміново... аби Іран діяв для виконання своїх юридичних зобов'язань і ... вжив наступних заходів без зволікань", - йдеться у зверненні.
Водночас Іран попросив додаткових гарантій того, що розслідування МАГАТЕ щодо його минулої ядерної програми буде раз і назавжди закрито — як передумова для повторного вступу Тегерана в ядерну угоду. Західні країни відмовилися від цієї вимоги та заявили, що розслідування має завершити МАГАТЕ та проводити його окремо від переговорів щодо ядерної угоди.
Днями повідомлялось, що Іран дозволив фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії відвідати країну у листопаді після того, як на трьох незаявлених іранських об'єктах виявили частки урану.
За останні місяці Іран встановив сотні сучасніших машин для збагачення урану на своїх підземних заводах у Натанзі та Фордо, що значно прискорює темпи виробництва.
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