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МАГАТЭ подтвердило наличие у Ирана близкого по концентрации к вооруженному обогащения урана, - Reuters

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Среда 01 марта 2023 03:16
МАГАТЭ подтвердило наличие у Ирана близкого по концентрации к вооруженному обогащения урана, - Reuters Фото: МАГАТЭ подтвердило наличие у Ирана близкого по концентрации к вооруженному обогащения урана (iaea.org)
Автор: Олег Васкив

Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ, обнародованный Reuters.

"Ядерный надзорный орган ООН обсуждает с Ираном происхождение частиц урана, обогащенных до 83,7% чистоты, что очень близко к вооруженному уровню, на предприятии по обогащению Фордоу", - говорится в документе.

В то же время отмечается, что за последние три месяца количество урана, обогащенного до уровня свыше 60%, в Иране возросло с 25,2 килограмма до 87,5 килограмма.

Согласно данным журналистов, для изготовления одной ядерной бомбы необходимо более 55 килограммов обогащенного урана.

"Иран отрицает, что пытается получить ядерное оружие, признавая лишь, что стремится улучшить атомные технологии для гражданского применения", - пишет Reuters.

Напомним, в Пентагоне рассказали, что Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней.

К слову, ранее МАГАТЭ заявляло, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

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