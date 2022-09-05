В МАГАТЭ оценили ситуацию на ЗАЭС после последних обстрелов
Атомный реактор на ЗАЭС имеет достаточно энергии для обеспечения безопасности. Резервная линия электропередач была намеренно отключена для тушения пожара в результате очередного обстрела, однако не была повреждена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Украинская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии и надзорный орган ООН о том, что резервная линия электропередачи 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с тепловой электростанцией была отключена во время тушения пожара.
Линия не была повреждена и ее повторно подключат после ликвидации огня.
Все электрические линии были отключены от станции, однако один из шести реакторов продолжает работать и вырабатывать достаточно энергии для поддержки безопасной работы ЗАЭС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 сентября состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.
После визита глава Рафаэль Мариано Гросси дал брифинг для журналистов во время которого оценил результаты поездки миссии.
Он также подчеркнул, что российские представители на ЗАЭС показали миссии все, о чем она просила. Таким образом, он опроверг домыслы о том, что в ходе короткого визита они не успели нормально осмотреть станцию.
Между тем четыре представителя миссии уже покинули станцию.
Также сегодня россияне в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС, вследствие чего был отключен шестой энергоблок.
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