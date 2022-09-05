В МАГАТЭ оценили ситуацию на ЗАЭС после последних обстрелов

Атомный реактор на ЗАЭС имеет достаточно энергии для обеспечения безопасности. Резервная линия электропередач была намеренно отключена для тушения пожара в результате очередного обстрела , однако не была повреждена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Украинская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии и надзорный орган ООН о том, что резервная линия электропередачи 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с тепловой электростанцией была отключена во время тушения пожара.

Линия не была повреждена и ее повторно подключат после ликвидации огня.

Все электрические линии были отключены от станции, однако один из шести реакторов продолжает работать и вырабатывать достаточно энергии для поддержки безопасной работы ЗАЭС.