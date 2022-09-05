В МАГАТЕ оцінили ситуацію на ЗАЕС після останніх обстрілів
Атомний реактор на ЗАЕС має достатньо енергії для забезпечення безпеки. Резервна лінія електропередач була навмисно відключена для гасіння пожежі внаслідок чергового обстрілу, однак не була пошкоджена.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Українська сторона проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії й наглядовий орган ООН про те, що резервна лінія електропередачі 330 кВ, яка з'єднує ЗАЕС з тепловою електростанцією була відключена під час гасіння пожежі.
Лінія не була пошкоджена й її повторно підключать після ліквідації вогню.
Усі електричні лінії були відключені від станції, однак один із шести реакторів продовжує працювати й виробляти достатньо енергії для підтримки безпечної роботи ЗАЕС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.
Після візиту голова Рафаель Маріано Гроссі дав брифінг для журналістів під час якого оцінив результати поїздки місії.
Він також підкреслив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила. Таким чином, він спростував домисли про те, що в ході короткого візиту вони не встигли нормально оглянути станцію.
Тим часом чотири представники місії вже покинули станцію.
Також сьогодні росіяни вкотре відкрили вогонь по ЗАЕС, внаслідок чого був відключений шостий енергоблок.
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