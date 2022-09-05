В МАГАТЕ оцінили ситуацію на ЗАЕС після останніх обстрілів

Атомний реактор на ЗАЕС має достатньо енергії для забезпечення безпеки. Резервна лінія електропередач була навмисно відключена для гасіння пожежі внаслідок чергового обстрілу , однак не була пошкоджена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Українська сторона проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії й наглядовий орган ООН про те, що резервна лінія електропередачі 330 кВ, яка з'єднує ЗАЕС з тепловою електростанцією була відключена під час гасіння пожежі.

Лінія не була пошкоджена й її повторно підключать після ліквідації вогню.

Усі електричні лінії були відключені від станції, однак один із шести реакторів продовжує працювати й виробляти достатньо енергії для підтримки безпечної роботи ЗАЕС.