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МАГАТЭ оставит своих инспекторов на Запорожской АЭС, - СМИ

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 17:34
МАГАТЭ оставит своих инспекторов на Запорожской АЭС, - СМИ Фото: МАГАТЭ оставит своих инспекторов на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии намерено оставити своих инспекторов на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое приводит "РИА Новости".

Кроме того, Гросси не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями Энергодара.

Напомним, сегодня миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией из-за постоянных обстрелов станции российскими оккупантами.

Кроме того, на ЗАЭС в Энергодаре пропали свет и мобильная связь.

Подробнее о визите МАГАТЭ на ЗАЭС - в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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