МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ

Фото: МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС (Getty Images)

Міжнародне агентство з атомної енергії має намір залишити своїх інспекторів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яку наводить "РИА Новости".