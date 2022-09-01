МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ
Фото: МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Міжнародне агентство з атомної енергії має намір залишити своїх інспекторів на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яку наводить "РИА Новости".
Крім того, Гроссі не виключив, що експерти його місії зустрінуться з жителями Енергодара.
Нагадавши, сьогодні місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією через постійні обстріли станції російськими окупантами.
Крім того, на ЗАЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.
Детальніше про візит МАГАТЕ на ЗАЕС - у матеріалі РБК-Україна.
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