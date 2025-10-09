UA

Економіка Авто Tech

МАГАТЕ оголосило про початок виходу ЗАЕС із блекауту: про що домовилися

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після тривалих консультацій із представниками України та Росії розпочався процес відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, йдеться про ремонт пошкоджених ліній 750 кВ "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1", які розташовані по різні боки лінії фронту.

Саме вони мають забезпечити станцію зовнішнім живленням для охолодження шести зупинених реакторів і відпрацьованого палива.

"Хоча ще знадобиться деякий час, перш ніж буде відновлено підключення Запорізької атомної електростанції до мережі, обидві сторони конструктивно співпрацюють із нами, щоб досягти цієї важливої мети заради ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації", - наголосив Гроссі.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, 23 вересня "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут. При цьому загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.

У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.

Тому ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.

У МАГАТЕ також наголошували, що після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

