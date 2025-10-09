RU

Экономика Авто Tech

МАГАТЭ объявило о начале выхода ЗАЭС из блэкаута: о чем договорились

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После длительных консультаций с представителями Украины и России начался процесс восстановления подключения Запорожской АЭС к энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, речь идет о ремонте поврежденных линий 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1", которые расположены по разные стороны линии фронта.

Именно они должны обеспечить станцию внешним питанием для охлаждения шести остановленных реакторов и отработанного топлива.

"Хотя еще понадобится некоторое время, прежде чем будет восстановлено подключение Запорожской атомной электростанции к сети, обе стороны конструктивно сотрудничают с нами, чтобы достичь этой важной цели ради ядерной безопасности. Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации", - подчеркнул Гросси.

 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. При этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ также отмечали, что после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

