МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС

Коментуючи відновлення роботи резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, він зазначив, що це дуже важливий крок для підтримки ядерної безпеки станції. Але, за словами Гроссі, ситуація навколо ЗАЕС все ще залишається напруженою.

"Я як і раніше серйозно стурбований ситуацією на станції, яка залишається в небезпеці до тих пір, поки тривають обстріли. Для вирішення цієї серйозної проблеми розпочато консультації про необхідність термінового створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)", - заявив Гроссі.