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На Запорожской АЭС восстановили резервную электролинию , - МАГАТЭ

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Энергодар, Воскресенье 11 сентября 2022 17:37
На Запорожской АЭС восстановили резервную электролинию , - МАГАТЭ Фото: на ЗАЭС восстановили резервную линию электропередач (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты возобновили роботу резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, что позволяет обеспечить ее внешним электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.

"Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​​(ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию ​​внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности", - заявили в агентстве.

Ситуация на Запорожской АЭС

Сегодня ночью персонал ЗАЭС отключил единственный работающий энергоблок №6. Его переводят в холодное состояние.

В "Энергоатоме" объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова и обеспечивал только собственные потребности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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