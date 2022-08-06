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В МАГАТЭ чрезвычайно обеспокоены обстрелом Запорожской АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

МАГАТЭ осуждает насильственные действия, совершаемые на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее. Вчерашний обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я чрезвычайно обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил он.

МАГАТЭ отмечает, что военные действия, которые ставят под угрозу безопасность ЗАЭС, являются абсолютно неприемлемыми, и их необходимо избегать любой ценой.

"Любая военная активность, направленная на объект или из него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями. Я решительно и срочно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами", - сказал Гросси.

Он отметил, что в течение четырех месяцев готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на Запорожскую АЭС. Инспекторы по гарантиям МАГАТЭ могли бы проводить важные проверки на станции, а также предоставить беспристрастную и независимую информацию о состоянии объекта.

"То, что эта жизненно важная миссия еще не состоялась, не связано с МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это не удалось. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать - и снова настаивать - на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого нужно будет сотрудничество, понимание и содействие как со стороны Украины, так и России", - сказал Гросси.

Напомним, что 5 августа россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Станция получила серьезные повреждения, появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия России террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ