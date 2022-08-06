У МАГАТЕ надзвичайно стурбовані обстрілом Запорізької АЕС

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявів він.

МАГАТЕ зазначає, що військові дії, що ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС, є абсолютно неприйнятними, і їх необхідно уникати будь-якою ціною.

"Будь-яка військова активність, спрямована на об’єкт або з нього, буде рівнозначна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками. Я рішуче і терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що протягом чотирьох місяців готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на Запорізьку АЕС. Інспектори із гарантій МАГАТЕ могли б проводити важливі перевірки на станції, а також надати неупереджену та незалежну інформацію про стан об’єкта.

"Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов’язано з МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати - і знову наполягати - на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і Росії", - сказав Гроссі.