МАГАТЕ б'є на сполох: після атак США в Ірані зникло 400 кг збагаченого урану

Після авіаударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану зникли понад 400 кг потенційно збагаченого урану. В МАГАТЕ наполягають на термінових інспекціях для з’ясування ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
22 червня США нанесли удари по трьох важливих ядерних об'єктах Ірану - у Натанзі, Фордо та Ісфахані. Після цього майже 900 фунтів (понад 400 кг) збагаченого урану зникли безслідно.
Тепер генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі ставить перед собою завдання знайти цей уран до міліграма.
"Ми не маємо інформації про його місцезнаходження. Наше завдання - врахувати кожен грам урану", - наголосив Гроссі в ефірі Fox News.
За словами Гроссі, удар по Натанзу завдав серйозної шкоди одному з приміщень, де розміщені центрифуги.
Ісфахан також зазнав пошкоджень, але наразі не вдалося повністю оцінити масштаби.
Іранські посадовці заявили, що перед атаками вжили "захисних заходів", імовірно маючи на увазі евакуацію матеріалів - проте куди саме їх вивезли, не відомо.
Попри заяви іранської сторони, що не має планів створювати ядерну зброю, у МАГАТЕ не можуть підтвердити "повністю мирний" характер програми.
На думку Гроссі, навіть з ураном, збагаченим до 60% (а не до 90%, потрібних для зброї), відсутність контролю викликає серйозне занепокоєння.
"Іран зобов’язаний повідомляти про всі матеріали. І ми повинні отримати доступ для перевірки. Час усе з’ясувати", - наголосив Гроссі.
У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по іранських об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення ядерного об'єкта у Фордо.
Детальніше про наслідки ударів США по ядерних об'єктах Ірану можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Після цього видання CNN з посиланням на американську розвідку зазначило, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми. Через ці повідомлення президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT.
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