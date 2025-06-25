МАГАТЭ бьет тревогу: после атак США в Иране исчезло 400 кг обогащенного урана

После авиаударов США по трем ключевым ядерным объектам Ирана исчезли более 400 кг потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ настаивают на срочных инспекциях для выяснения ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
22 июня США нанесли удары по трем важным ядерным объектам Ирана - в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого почти 900 фунтов (более 400 кг) обогащенного урана исчезли бесследно.
Теперь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ставит перед собой задачу найти этот уран.
"Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача - учесть каждый грамм урана", - подчеркнул Гросси в эфире Fox News.
По словам Гросси, удар по Натанзу нанес серьезный ущерб одному из помещений, где размещены центрифуги.
Исфахан также получил повреждения, но пока не удалось полностью оценить масштабы.
Иранские чиновники заявили, что перед атаками приняли "защитные меры", вероятно имея в виду эвакуацию материалов - однако куда именно их вывезли, не известно.
Несмотря на заявления иранской стороны, что не имеет планов создавать ядерное оружие, в МАГАТЭ не могут подтвердить "полностью мирный" характер программы.
По мнению Гросси, даже с ураном, обогащенным до 60% (а не до 90%, необходимых для оружия), отсутствие контроля вызывает серьезное беспокойство.
"Иран обязан сообщать обо всех материалах. И мы должны получить доступ для проверки. Время все выяснить", - подчеркнул Гросси.
В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении ядерного объекта в Фордо.
Подробнее о последствиях ударов США по ядерным объектам Ирана можно прочитать в материале РБК-Украина.
После этого издание CNN со ссылкой на американскую разведку отметило, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Из-за этих сообщений президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT.
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