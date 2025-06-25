МАГАТЭ бьет тревогу: после атак США в Иране исчезло 400 кг обогащенного урана

22 июня США нанесли удары по трем важным ядерным объектам Ирана - в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого почти 900 фунтов (более 400 кг) обогащенного урана исчезли бесследно.

Теперь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ставит перед собой задачу найти этот уран.

"Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача - учесть каждый грамм урана", - подчеркнул Гросси в эфире Fox News.

Серьезные повреждения объектов

По словам Гросси, удар по Натанзу нанес серьезный ущерб одному из помещений, где размещены центрифуги.

Исфахан также получил повреждения, но пока не удалось полностью оценить масштабы.

Иранские чиновники заявили, что перед атаками приняли "защитные меры", вероятно имея в виду эвакуацию материалов - однако куда именно их вывезли, не известно.

Вопросы о ядерном оружии остаются открытыми

Несмотря на заявления иранской стороны, что не имеет планов создавать ядерное оружие, в МАГАТЭ не могут подтвердить "полностью мирный" характер программы.

По мнению Гросси, даже с ураном, обогащенным до 60% (а не до 90%, необходимых для оружия), отсутствие контроля вызывает серьезное беспокойство.

"Иран обязан сообщать обо всех материалах. И мы должны получить доступ для проверки. Время все выяснить", - подчеркнул Гросси.