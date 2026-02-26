ua en ru
Имеете электромобиль, но живете в квартире? Как заряжать его дома безопасно и законно

Четверг 26 февраля 2026 07:30
Имеете электромобиль, но живете в квартире? Как заряжать его дома безопасно и законно В некоторых случаях зарядка электромобиля может стать целым испытанием (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителям многоэтажек объяснили правила зарядки электрокаров на придомовой территории и риски использования для этого удлинителей из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "Львовоблэнерго" в Facebook.

Читайте также: Доступ к розетке - 80% успеха: блиц с экспертом о реалиях электромобилей в Украине

Почему заряжать авто через удлинитель нельзя

Украинцам рассказали, что потребители часто обращаются в ЧАО "Львовоблэнерго" с вопросом: "Можно ли заряжать электромобили удлинителями из квартир многоквартирного дома?".

Именно поэтому энергетики предоставили подробное разъяснение насчет зарядки электромобилей из квартир.

Прежде всего, гражданам напомнили, что "Львовоблэнерго" не обслуживает внутридомовые электросети.

Ведь это прерогатива управляющего домом - коммунального предприятия, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и т.п.

Имеете электромобиль, но живете в квартире? Как заряжать его дома безопасно и законноВ "Львовоблэнерго" рассказали, как жителям квартир заряжать электрокары законно (инфографика: facebook.com/lvivoblenergo)

Однако дополнительно украинцам сообщили, что использовать удлинители для зарядки электромобилей нельзя, поскольку это:

  • не только является нарушением правил пожарной безопасности;
  • но и может привести к пожару.

О чем именно говорится в Правилах пожарной безопасности

В "Львовоблэнерго" рассказали, что Правила пожарной безопасности в Украине (утвержденные приказом Министерства внутренних дел №1417 от 30.12.2014), запрещают:

  • использовать самодельные удлинители;
  • использовать такие приспособления, не соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок (утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №476 от 21.07.2017).

Как заряжать электромобили безопасно и законно

Согласно информации "Львовоблэнерго", вопрос зарядки электромобилей возле многоквартирных домов урегулирован действующим законодательством Украины.

В частности статьей 16 закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

Согласно ей, именно ОСМД обустраивает на придомовой территории места для стоянки автомобилей, которые оборудованы станциями зарядки.

При этом общим собранием ОСМД утверждаются:

  • порядок пользования такими станциями зарядки электромобилей;
  • компенсация соответствующих расходов.

Имеете электромобиль, но живете в квартире? Как заряжать его дома безопасно и законноПубликация "Львовоблэнерго" (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)

Кроме того, должен быть обустроен отдельный учет электрической энергии (электросчетчик), потребленной такими станциями зарядки электромобилей.

"Следовательно, чтобы упорядочить зарядки электромобилей возле многоквартирных домов, жителям необходимо обратиться к своему ОСМД", - подытожили в "Львовоблэнерго".

Напомним, ранее мы рассказывали о настоящих перспективах ремонта электромобиля после нескольких лет эксплуатации.

Кроме того, мы объясняли, что будет, если заехать на "электричке" в лужу, и сколько реально служит электромобиль в украинских условиях.

Читайте также, стоит ли покупать электромобиль во время блэкаутов.

