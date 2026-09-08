Maersk припиняє роботу із терміналом у Борисполі на тлі атак по логістиці

Maersk Україна припиняє роботу з терміналом у Борисполі, оператором якого є BIT VANTAGE LLC. Клієнтів, чиї імпортні заявки ще не прибули на термінал, перебувають у дорозі або лише плануються до відправлення, просять звернутися до представників інтермодального відділу компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Maersk Україна .

У компанії пояснили рішення операційними причинами, не вдаючись у подробиці. Зміни стосуються імпортних заявок, які ще не прибули на термінал, перебувають у дорозі або плануються до відправлення.

Клієнтам у Maersk рекомендують звернутися до представників інтермодального відділу, щоб отримати подальші інструкції щодо таких відправлень.

Великий мультимодальний ("сухий") контейнерний термінал, розташований у Борисполі, виконує роль ключового транспортно-логістичного хабу для Київської області та всієї Центральної України.

Термінал використовувається глобальними операторами як опорний майданчик для акумуляції, митного оформлення, зберігання та подальшого розподілу імпортних і експортних вантажів клієнтів у столичному регіоні.

Данська група A.P. Moller – Maersk – один із найбільших у світі глобальних операторів морських контейнерних перевезень та інтегрованої логістики зі штаб-квартирою в Копенгагені. Працює в Україні з 1993 року. Компанія забезпечує комплексні інтермодальні перевезення ("від дверей до дверей") із використанням морських ліній, залізничного й автомобільного транспорту та сухопутних терміналів.

Рішення логістичного гіганта ухвалено на тлі активізації російських ударів по складських об'єктах і цивільній інфраструктурі Київської області, зокрема в Борисполі. Систематичні обстріли логістичних хабів не лише створюють пряму загрозу для збереження вантажів і життя персоналу, а й критично ускладнюють їхнє міжнародне страхування.